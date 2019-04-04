Кварталы по программе реновации можно оценить в Доме на Брестской

Новые дома можно рассмотреть в деталях

Кварталы по программе реновации можно не только увидеть, но и оценить, оставив комментарий в едином информационном центре, который открылся в четверг в Доме на Брестской. В дополнение к тем, которые уже работают во всех районах.

Здесь покажут проекты во время проведения публичных слушаний. Новые дома - в деталях на масштабных картах, а ещё 3D моделях и на экранах. Все комментарии и пожелания москвичей соберут и направят аналитикам. Отреагируют на любой вопрос. Но и свою точку зрения разработчики готовы отстаивать.