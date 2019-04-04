Когда москвичи увидят первый звездопад весны

При безоблачной погоде "падающие звезды" можно увидеть без специального оптического оборудования

С 16 по 25 апреля москвичи увидят метеорный поток Лирида. Это первый весенний звездопад в 2019 году. Он считается одним из самых зрелищных.

Своего пика метеорный поток достигнет в ночь на 23 апреля. При безоблачной погоде москвичи смогут увидеть звездопад даже без специального оптического оборудования. За один час в ночном небе пролетят около 20 "падающих звезд". Скорость каждой достигает 48 километров в секунду. Метеоры оставляют яркие световые следы в небе. Они видны в течение нескольких секунд.

Метеорный поток Лирида является ежегодным астрономическим событием. Его можно увидеть в тот момент, когда Земля проходит cквозь шлейф пыли, оставленный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Она делает один виток вокруг Cолнца за 415 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Лириды входят в большую тройку метеорных потоков как и Персеиды (август) с Геминидами (декабрь). Название происходит от созвездия Лиры, в котором находится радиант потока. Это точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры.