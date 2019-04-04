"Собрала свои вещи и уехала": Волочкова выставила мать из дома

Тамара Владимировна завидовала успеху дочери

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о тяжелых отношениях с собственной матерью Тамарой Владимировной. Откровения прозвучали в интервью ее старой знакомой Ксении Собчак в шоу "Осторожно, Собчак!".

Светская львица призналась, что ее мать сама мечтала быть балериной, но так и не смогла добиться этого, передает ТВЦ.RU. Потому Анастасию женщина растила не как дочь, или балерину, а "как проект". "У моей мамы есть чувство зависти по отношению ко мне, потому что она хотела стать балериной, но не стала. У нее не сложилась карьера", - отметила Волочкова. Она добавила, что вместо занятий балетом, ее мать проектировала канализации и вентиляции.

Кроме того, она пыталась настроить против нее 13-летнюю дочь Ариадну. По ее словам, Тамара Владимировна однажды сказала Анастасии, что сделает все, чтобы ее отношения с дочерью стали хуже, чем их собственные. Эти слова стали последней каплей. Анастасия сказал матери: "Собрала свои вещи и уехала!". Таким образом, она выставила родительницу из дома. "Бабушка, конечно, настраивает Аришу. Говорит, что для меня только мужчины важны", – отметила балерина.

А еще Анастасия винит мать за расставание с миллиардером Сулейманом Керимовым, от которого она была беременна. Однако ребенка Волочкова потеряла. По ее словам, разрыв с бизнесменом она матери никогда не простит.

Говоря об отношениях с собственной дочерью, Волочкова отметила, что "не стала повторять ошибок своей мамаши". Балерина старается не вмешиваться в жизнь Ариадны.

С матерью Анастасия все еще общается. Тамара Владимировна живет в Петербурге "на гонорары". "Она сама себя обеспечивает", - добавила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что пыталась излечить Собчак от наркозависимости. По ее словам, мать телеведущей Людмила Нарусова обращалась к ней за помощью в лечении дочери. Для этого она пригласила ее в свою квартиру на Фонтанке. Ксения в то время состояла в отношениях с "мужчиной по имени Умар", который якобы плохо влиял на нее. В частности, он приучил ее к спиртному и запрещенным веществам.

Нарусова даже разработала план, чтобы вернуть дочь к нормальной жизни. Она решила заставить Ксению ревновать. Для этого Анастасия, а также бывший жених телеведущей по имени Вячеслав должны были вместе появиться на публике и изобразить счастливую пару. Однако Волочкова не раскрыла, помогла ли такая авантюра. При этом ту встречу Собчак не забыла, и с тех пор они стали врагами. Встреча двух бывших подруг для интервью, видимо, стала символом примирения.

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