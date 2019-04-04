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С космодрома "Байконур" к МКС стартовал "Союз"

14:28
  • четверг
  • 04 апреля 2019

"Прогресс" преодолеет путь за три часа, совершив всего два витка вокруг Земли

С космодрома "Байконур" к Международной космической станции в четверг успешно стартовал российский грузовой корабль "Прогресс МС-11" при помощи ракеты-носителя "Союз 2.1 а".

На МКС, где сейчас в составе 59-й экспедиции находятся наши космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, корабль доставит около двух тонн различных грузов, в частности, топливо, научное оборудование, продукты и медикаменты. Полёт пройдёт по сверхкороткой схеме.

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