С космодрома "Байконур" к МКС стартовал "Союз"

"Прогресс" преодолеет путь за три часа, совершив всего два витка вокруг Земли

С космодрома "Байконур" к Международной космической станции в четверг успешно стартовал российский грузовой корабль "Прогресс МС-11" при помощи ракеты-носителя "Союз 2.1 а".

На МКС, где сейчас в составе 59-й экспедиции находятся наши космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, корабль доставит около двух тонн различных грузов, в частности, топливо, научное оборудование, продукты и медикаменты. Полёт пройдёт по сверхкороткой схеме.