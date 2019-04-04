Научным сотрудникам в России повысят зарплату

Кабмин направит более 5 миллиардов рублей на повышение зарплат научным сотрудникам

Кабинет министров направит более пяти миллиардов рублей дополнительно на повышение зарплат научным сотрудникам. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Премьер рассказал, что почти 4 миллиарда рублей будет выделено на завершение строительства и реконструкцию 19 образовательных и научных организаций. Еще одной темой заседания стали вопросы совершенствования действующей контрактной системы в сфере госзакупок. Премьер заявил, что ее необходимо существенно упростить.

"Это задача важная, особенно важной она стала в период работы над национальными проектами, потому что, скажем прямо, зачастую эта контрактная система мешает работать. Её надо привести в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, сократить время закупочных процедур. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы она была удобной. Мы рассчитываем, что эффект будет шире и в конечном счёте она будет более прозрачной и эффективной", - заявил Медведев.