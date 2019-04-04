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Научным сотрудникам в России повысят зарплату

14:50
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Кабмин направит более 5 миллиардов рублей на повышение зарплат научным сотрудникам

Кабинет министров направит более пяти миллиардов рублей дополнительно на повышение зарплат научным сотрудникам. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

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Премьер рассказал, что почти 4 миллиарда рублей будет выделено на завершение строительства и реконструкцию 19 образовательных и научных организаций. Еще одной темой заседания стали вопросы совершенствования действующей контрактной системы в сфере госзакупок. Премьер заявил, что ее необходимо существенно упростить.

"Это задача важная, особенно важной она стала в период работы над национальными проектами, потому что, скажем прямо, зачастую эта контрактная система мешает работать. Её надо привести в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, сократить время закупочных процедур. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы она была удобной. Мы рассчитываем, что эффект будет шире и в конечном счёте она будет более прозрачной и эффективной", - заявил Медведев.

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