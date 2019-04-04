Треснувший аквариум затопил торговый центр в Москве (видео)

В мегамолле образовался настоящий водопад

На западе Москвы в торговом центре "Океания" треснул гигантский аквариум. На месте происшествия работают специалисты.

Как рассказал ТВЦ.RU один из очевидцев событий, это уже не первый подобный инцидент с этим аквариумом. В первый раз он треснул год назад. За это время его ремонтировали (по другим данным, реконструкция длилась два года). Но спустя два дня после открытия в стекле вновь появилась трещина.

Собеседник сообщил о большой опасности для посетителей. Судя по видеозаписи, в торговом центре образовался настоящий водопад.

Однако представитель экстренных служб столицы сообщил, что инцидент не угрожает людям. По его словам, в аквариуме образовалась незначительная трещина. Вода "стекает струйкой вниз по стеклу", передает РИА Новости.

Высота аквариума составляет 24 метра. В нем более миллиона литров воды. Конструкция является визитной карточкой торгового центра.