После скандала с принцем Чарльзом Елизавета II запретила Маркл носить свои украшения

На Кейт Миддлтон запрет не распространился

Британская королева Елизавета II запретила своей внучатой невестке Меган Маркл носить украшения из своей коллекции.

Поводом к этому послужил скандал с бриллиантовой тиарой. Осенью прошлого года герцогиня Сассекская заявила, что наденет это украшение во время официальной поездки на Фиджи. Это не понравилось принцу Чарльзу. Он попытался объяснить супруге младшего сына, что Фиджи - бедная страна, и появляться там в дорогой тиаре слишком вызывающе.

Конфликт разрешила Елизавета II, которую не устроили высокие запросы Маркл. Она ввела строгие правила, которые ограничивают доступ жене принца Гарри к драгоценностям. "В королевской семье должны царить порядок, иерархия и верховенство", - отметила глава британского престола.

При этом супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон по-прежнему позволено носить все украшения, которые принадлежали принцессе Диане, пишет Daily Mail.