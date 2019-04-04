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Последние месяцы жизни Данелия провел в больнице

15:30
  • четверг
  • 04 апреля 2019

В возрасте 88 лет после длительной болезни умер режиссер Георгий Данелия

Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет от остановки сердца. Об этом в четверг сообщила его семья. Режиссер скончался после продолжительной болезни - почти всё время с начала года он находился в больнице.

Стала известна причина смерти Георгия Данелии
Памяти Георгия Данелии
Умер Георгий Данелия

Сообщения о плохом самочувствии Данелии появились в феврале 2019 года. Первыми тревогу забили СМИ, однако уже 24 числа супруга режиссера Галина подтвердила, что Георгий Данелия находится в тяжелом состоянии. Она рассказала, что ее муж попал в реанимацию в одну из московских клиник с воспалением легких.

Позже она поведала журналистам, что у Данелии - эмфизема легких. Осложнение могло быть вызвано от застоя жидкости в легких. "Он лежал в больнице, потом мы забрали его домой. Ему было хорошо, и стало вдруг совсем плохо, ослаб вообще", - сказала она.

В тот же день стало известно, что 88-летнему режиссеру сделали в больнице вентиляцию легких и выровняли дыхание - Георгий Данелия начал дышать через трубочку. Однако спустя пару часов режиссера ввели в состояние искусственной комы.

На следующий день, 25 февраля, внучка режиссера Маргарита рассказала, что состояние Данелии остается тяжелым, и он все еще находится в искусственной коме. Семья дежурила у палаты кинодеятеля в медицинском центре имени Пирогова.

26 числа кинорежиссеру стало лучше. Врачи вывели его из искусственной комы. Информацией о состоянии народного артиста СССР поделилась его супруга Галина Данелия. "Ему намного легче, его вывели из комы, и врачи делают все возможное, чтобы совсем его вернуть к жизни", - сообщила она.

К 1 апреля Георгий Данелия начал самостоятельно дышать. Несмотря на это, его жена тогда отметила, что выписывать режиссера пока не собираются.

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