Стала известна причина смерти Георгия Данелии

Врачи боролись за его жизнь до самого конца

Супруга режиссера Георгия Данелии рассказала, что ее муж скончался от остановки сердца. По ее словам, медики боролись за его жизнь, но безуспешно, сообщает ТАСС.

Об уходе кинодела стало известно ранее 4 апреля. Ему было 88 лет. В феврале режиссера госпитализировали с воспалением легких. Врачи поместили его в реанимацию и ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать состояние. У Данелии были проблемы с дыханием, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 26 февраля он был выведен из комы.

1 апреля его жена Галина Юркова-Данелия говорила, что Георгий Николаевич чувствует себя лучше. Она отметила, что он начал самостоятельно дышать, но подчеркнула, что медики выписывать его пока не собираются.

Данелия заработал широкую известность в 1964 году. Тогда вышла снятая им лирическая комедия "Я шагаю по Москве". Также он работал над такими знаменитыми фильмами как "Джентльмены удачи", "Кин-дза-дза", "Мимино" и многими другими. Кроме того, он снялся в эпизодических ролях в нескольких кинокартинах.

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