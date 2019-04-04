Названо место похорон Георгия Данелии

Вдова режиссера нашла последнее пристанище для покойного мужа

Режиссера Георгия Данелию, который умер в четверг на 89-м году жизни от остановки сердца в Москве, похоронят на Новодевичьем кладбище. Последнее пристанище для него выбрала вдова Галина Юркова-Данелия, пишет Газета.Ru со ссылкой на ФАН.

Прощание с народным артистом СССР пройдет в московском Доме кино, дата пока не определена. Об этом сообщил представитель Союза кинематографистов России. О месте похорон официально пока не сообщается.

В последние месяцы Данелия тяжело болел. В феврале режиссера госпитализировали с воспалением легких. Врачи поместили его в реанимацию и ввели в кому. 1 апреля сообщалось об улучшении состояния кинодеятеля, однако медики отказались выписывать его.