Эпоха советского кино окончательно закрылась. Коллеги скорбят о Данелии

Фильмы великого режиссера будут жить вечно

Умер советский и российский режиссер Георгий Данелия. Ему было 88 лет.

Последние месяцы он тяжело болел. В феврале режиссера госпитализировали с воспалением легких. Врачи поместили его в реанимацию и ввели в кому. 1 апреля сообщалось об улучшении состояния режиссера, но 4 числа его не стало. Своими воспоминаниям поделились коллеги покойного сценариста.

Актриса Валентина Талызина рассказала, что Данелия был человеком потрясающего чувства юмора. Когда она пришла на пробы в фильм "Афоня", режиссер захотел удостовериться, что артистка не курит. "Когда мы встретились, он спросил: "Вы не курите?" Я ответила: "Нет, не курю, как вы догадались?". Он мне ответил: "А у вас кожа некурящей женщины". Вот и все. Это и была вся наша встреча и проба", - поделилась Талызина.

Георгий Николаевич был самым добрым человеком на земле, который прожил достойную жизнь, считает сценарист "Ку! Кин-дза-дза" Андрей Усачев. Он был поистине народным режиссером. Всего его фильмы были разобраны по косточкам, все фразы стали крылатыми.

"Я сейчас даже не знаю, есть ли такие еще, остались ли? Мне кажется, это последний уже из могикан, действительно из больших режиссеров. И теперь уже можно сказать точно, что эпоха советского кино окончательно закрылась и закончилась", - рассказал Усачев радиостанции "Говорит Москва".

Кинорежиссер Владимир Досталь отметил, что фильмы Данелии будут жить вечно и пользоваться спросом у молодых поколений. "Вообще кино - продукт скоропортящийся, но картины Данелии будут жить, жить и жить, потому что у него такой взгляд на всех нас, на окружающий мир, который будут ценить и помнить", - отметил он.

Данелия оказал большое влияние на кинорежиссера Леонида Гайдая и его супругу Нину Гребешкову. "Это большой друг, это целая эпоха, это гений, это часть жизни. Это часть жизни моих родителей", - поделилась ФАН Оксана Гайдай, дочь знаменитого режиссера. Актер Евгений Стеблов назвал Данелию своим крестным отцом в кинематографе. "Этому человеку были присущи мудрость, ирония, но самое главное – это его доброта. Она была как в его работах, так и в повседневной жизни", - добавил он.

Покойный режиссер был безмерно талантливым человеком с кучей наград, но при этом он никогда не зазнавался и относился с иронией к самому себе. Работа с Данелией была одновременно и учебой, и удовольствием, рассказал, актер и сценарист Александр Адабашьян, пишет ТАСС. Такого же мнения о Данелии осталась актриса Инна Чурикова и глава "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Данелия подарил огромную радость жизни, открыл мир людей, которых хочется любить. Он как никто другой понимал цену человеческих чувств и человеческого достоинства.

"Он ушел вслед за своим товарищем Марленом Хуциевым. Дай Бог, чтобы они на небесах встретились, им будет хорошо", - добавил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.