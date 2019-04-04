Порошенко согласился провериться на алкозависимость

Сделает он это только вместе с Владимиром Зеленским

Петр Порошенко согласился на предложение Владимира Зеленского сдать анализы на алкоголь и наркотики. Однако сделать он это готов только вместе с шоуменом.

Как заявила представитель штаба действующего президента Олег Медведев, в пятницу Порошенко ждет Зеленского в медпункте стадиона "Олимпийский" в Киеве. Там, как ожидается, пройдут дебаты двух кандидатов перед вторым туром выборов. Медведев надеется, что анализы будет проводить независимая экспертиза.

"Результаты, которые дадут эти анализы тоже, наверное, важны для избирателей, избиратели имеют право знать и это", - приводит слова Медведев украинский портал 112.UA.

Кроме того, Петр Порошенко готов оплатить половину стоимости аренды спорткомплекса и организации дебатов. Оставшуюся сумму, считают в штабе кандидата, должен внести Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве, а также сдать анализы на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Оппонент шоумена согласился на это условия, хотя украинские законы предполагают проведение дебатов в телевизионной студии. ЦИК Украины заявил, что государство не будет оплачивать аренду спортивной арены.

СМИ регулярно подозревают Петра Порошенко в появлении в общественных местах якобы в нетрезвом состоянии. Так, например, во время церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь в начале декабря 2018 года, Порошенко произнес речь, едва ворочая языком.