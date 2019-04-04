В Москве обокрали известного актера

У звезды украли ценные вещи в здании детской стоматологической клиники

В Москве ограбили звезду сериала "Две судьбы". Как рассказал сам пострадавший – актер Анатолий Смиранин, у него похитили рюкзак с паспортом, водительскими правами и банковскими картами в здании детской стоматологической клиники.

Инцидент произошел 18 марта. Артист оставил свою сумку в коридоре больницы у кабинета врача. После приема он обнаружил, что рюкзак пропал.

Смиранин ранее обратился за помощью в правоохранительные органы, однако полиция не смогла найти исчезнувшую сумку. В настоящий момент МВД проводит проверку, пишут "Дни.ру".

Актер театра "Сфера" Анатолий Смиранин окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. Наибольшую известность ему принесла роль в телесериале "Две судьбы".