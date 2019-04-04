Путину предложили спуститься на дно Балтики

Президент заинтересовался проектом о поиске затонувших на Балтике подлодок

Владимир Путин может принять участие в церемонии увековечивания памяти погибших на Балтике моряков-подводников. Посетить мероприятие президенту предложили во время осмотра проектов движения "Вахта памяти" в четверг.

Главе государства рассказали, что за семь лет поисковики отыскали в Финском заливе 14 погибших подлодок. По задумке авторов проекта, президент может спуститься на батискафе к одной из подводных лодок и установить памятную табличку, пишет "КП".

Путин, отвечая на приглашение посетить церемонию, ответил, что постарается. "Мне очень интересно", - сказал президент.