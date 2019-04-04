ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач провел осмотр пациента пинками (видео)

18:06
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Работающего много лет медика уволили

В Благовещенске врач скорой помощи проверил состояние лежавшего на земле пациента ногой.

Скандальное видео утекло в Сеть. На кадрах можно заметить, как медработник несколько раз дотронулся до головы пострадавшего ногой в ботинке, проверяя его самочувствия, пишет Дни.ру.

После произошедшего врача уволили из городской станции скорой медицинской помощи. В ней он проработал немало лет. "У нас не хватает кадров, но это не значит, что мы намерены терпеть в своих рядах сотрудника, способного так запятнать белый халат. Доктор уволен", - сообщили в Минздраве.

В свое оправдание медик рассказал, что пациент, чье состояние он проверил ногой, "известный бомж", который постоянно оказывается в стационаре.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Врач скорой помощи
Врач скорой помощи
Врач пинает ногой пациента
Врач пинает ногой пациента
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.