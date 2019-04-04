Врач провел осмотр пациента пинками (видео)

Работающего много лет медика уволили

В Благовещенске врач скорой помощи проверил состояние лежавшего на земле пациента ногой.

Скандальное видео утекло в Сеть. На кадрах можно заметить, как медработник несколько раз дотронулся до головы пострадавшего ногой в ботинке, проверяя его самочувствия, пишет Дни.ру.

После произошедшего врача уволили из городской станции скорой медицинской помощи. В ней он проработал немало лет. "У нас не хватает кадров, но это не значит, что мы намерены терпеть в своих рядах сотрудника, способного так запятнать белый халат. Доктор уволен", - сообщили в Минздраве.

В свое оправдание медик рассказал, что пациент, чье состояние он проверил ногой, "известный бомж", который постоянно оказывается в стационаре.