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Глупости генсека НАТО нашли объяснение

18:26
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Столтенберг плохо образован

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила НАТО с 70-летием существования и упрекнула главу организации Йенса Столтенберга в плохом образовании.

Поводом для такого вывода стала речь генсека альянса во время выступления в Конгрессе, в которой он поставил в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористическую организацию "Исламское государство" (организация запрещена в России – прим. ред).

По словам Захаровой, это заявлении скорее глупое, чем неуместное, которое отражает интеллектуальный уровень политика. "Считаю, что это большой миф о качестве западного образования. Я списываю это все на дурное образование", - отметила дипломат.

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