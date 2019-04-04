Глупости генсека НАТО нашли объяснение

Столтенберг плохо образован

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила НАТО с 70-летием существования и упрекнула главу организации Йенса Столтенберга в плохом образовании.

Поводом для такого вывода стала речь генсека альянса во время выступления в Конгрессе, в которой он поставил в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористическую организацию "Исламское государство" (организация запрещена в России – прим. ред).

По словам Захаровой, это заявлении скорее глупое, чем неуместное, которое отражает интеллектуальный уровень политика. "Считаю, что это большой миф о качестве западного образования. Я списываю это все на дурное образование", - отметила дипломат.