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"Прогресс" рекордно быстро долетел до МКС. Видео стыковки

18:24
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Полет занял всего 3 часа 21 минуту

Грузовик "Прогресс" пристыковался к Международной космической станции. Корабль долетел до нее по сверхкороткой программе.

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Полет занял всего 3 часа 21 минуту, сообщили в Центре управления полетами, который вел трансляцию. Видео публикует ТВЦ.RU. Ракета "Союз" с кораблем "Прогресс" стартовала в 14:01 с "Байконура", а уже в 17:22 произошла его стыковка с МКС. "Прогресс" доставил на борту космической станции около двух тонн грузов, в том числе топливо и продукты.

За время полета к станции "Прогресс" сделал два витка вокруг Земли. Раньше для этого использовалась двухсуточная схема, то есть 34 витка, или корабли долетали за 6 часов (4 оборота).

Комментируя полет, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнивал его с временем пути от Байконура до Москвы". "Это новый рекорд в истории МКС", - написал он в твиттере.

Впервые сверхкороткая схема была испытана в 2018 году. Тогда грузовой "Прогресс" успешно добрался до МКС за 3,5 часа. Следующий полет вновь прошел по длительной схеме.

 

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