Раскрыто имя ведущего дебатов Порошенко и Зеленского

Модератором назначили крымского журналиста

Руководитель общественного телевидения на Украине, которое должно транслировать дебаты кандидатов в президенты, считает, что мероприятие будет сорвано.

"Я думаю, это борьба слона с китом. Первый ищет смыслы, второй – зрелищ. Я думаю, они не договорятся. И дебаты – в том задуманном, стадионном формате – будут сорваны", - уверен глава НОТУ Зураб Аласания.

Он также рассказал украинским СМИ, кто будет вести дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского - им может стать журналист Павел Казарин. Судя по данным из открытых источников, Казарин - уроженец Симферополя. Он работал в ряде российских СМИ. В настоящее время он является ведущим на телеканале ICTV.

Накануне Зеленский, победитель первого тура выборов президента Украины, предложил Порошенко, занявшему второе место, провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Президент согласился, заметив, что это противоречит законодательству о выборах.