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Зеленский нашел применение проигравшей Тимошенко

18:54
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Ей предложили стать "гарантом честных правил"

Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать ведущий его дебатов с Петром Порошенко. Об этом он сказал в видеоролике, опубликованном на канале "Зе!Президент" в YouTube.

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В ролике Зеленский, бодро шагая по улице, напомнил, что Юлия Тимошенко заняла третье место в первом туре президентских выборов. При этом она не поддерживала ни одного из соперников.

"Для избежания подкупов, провокаций, административного давления, мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах", - сказал Владимир Зеленский.

На ответ он ответ Тимошенко всего 24 часа. Кроме того, Зеленский принял извинения от Петра Порошенко.

"Тон разговора резко изменили. Что ж господин президент, ваши нелепые извинения я принимаю. Я человек простой. Что же до трети граждан Украины, пусть украинцы решают сами, - подчеркнул шоумен.

Ранее стало известно, что ведущим дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может стать журналист Павел Казарин. Судя по данным из открытых источников, Казарин - уроженец Симферополя. Он работал в ряде российских СМИ. В настоящее время он является ведущим на телеканале ICTV.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,59%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% украинцев. Таким образом, борьбу во втором туре продолжат Зеленский и Порошенко.

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