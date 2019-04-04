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"Томос - не термос": штаб Порошенко возмутился дерзостью Зеленского

19:11
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Потенциальный президент Украины нелицеприятно отозвался о своей стране

Штаб президента Петра Порошенко ждет извинений от Владимира Зеленский за ряд высказываний, прозвучавших в адрес Украины, религии и других основополагающих вещей.
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С этой целью работники штаба составили целый список, куда вошли шутки Зеленского и "95-го Квартала" о Беркуте, протестующих во время Майдана, а также юмористические сценки с "нелепыми хохлами" во время гастролей в Москве, пишет LIGA.net.

"Пусть он извинится за то, что назвал Украину порноактрисой из немецких кинофильмов. За то, что назвал Томос термосом", - добавил представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

Штаб Зеленского не остался в долгу перед командой Порошенко. Представители шоумена ждут извинений от действующего главы государства за сравнение их лидера с "марионеткой Коломойского".

Зеленский сравнил свою страну с порноактрисой в 2016 году, когда еще не шла речь о его президентстве. Тогда он раскритиковал политику киевских властей, назвав их методы попрошайничеством.

"Мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверена цыганами. Мы просто ее попробовали в рамках геополитики и без гитар. <…> Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве с любой стороны", - резюмировал шоумен.

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