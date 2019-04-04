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Названа причина взрыва на заводе в Дзержинске

18:54
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Одно из зданий предприятия "Кристалл" полностью уничтожено

Причиной пожара и последовавшего за ним взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) стало нарушение правил безопасности при производстве. Об этом РИА Новости сказал представитель экстренных служб региона.
Первые фото после взрыва на заводе под Нижним Новгородом

В Ростехе, в который входит завод "Кристалл", привели подробности произошедшего. "Сразу после возгорания люди были эвакуированы, в момент последующего взрыва в здании уже никого не было. Возгорание произошло при разгрузке материалов, применяемых в производстве", - сообщил представитель госкорпорации.

По другой версии, ЧП произошло после поджога алюминиевой пудры, которую используют при изготовлении авиационных изделий. Она хлопнула, после этого начался пожар. Огонь распространился, так как горящая пудра разлетелась по траве.

К настоящему времени пожар в ГосНИИ "Кристалл", которое специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, удалось ликвидировать. Одноэтажное кирпичное здание, где произошел пожар и взрыв, полностью разрушено.

Ранее в Сети появились первые фотографии с места ЧП.

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