Не стало Георгия Данелии: творческий путь легендарного режиссера

Фильмы Данелии давно стали классикой отечественного кино, а реплики главных героев разлетелись на цитаты

Печальная новость. В четверг не стало Георгия Данелия. Выдающийся режиссер скончался в Москве на 89-м году жизни после длительной болезни. Не выдержало сердце. Народный артист СССР получил широкую известность и признание благодаря картинам "Афоня", "Мимино", "Я шагаю по Москве", "Кин-дза-дза!", "Осенний марафон" и многим другим работам. Эти лирические комедии давно стали классикой отечественного кино, а реплики главных героев разлетелись на цитаты. Соболезнования родным и близким мастера выразил Владимир Путин.

Ни с просьбами, ни с советами к мастеру больше никто никогда не обратится. Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких еще в феврале. Несмотря на все старания врачей и мольбы близких, спасти его не удалось. Сердце остановилось. Осталось только лекарство для души – созданные им фильмы.

Георгий Данелия всегда очень обижался, когда его просили рассказать о чем-то веселом на съемках. Он вообще к комедиям относился плохо - просто никогда их не снимал. Архитектор по первому образованию, в кино всегда рассказывал только о том, что ему самому было интересно. Не так, как просили или требовали - как умел.

"Мне кажется интересным, когда в рассказе присутствует юмор. А между юмористической картиной и комедийной картиной есть большая разница", - говорил режиссер.

Осенний марафон он снимал про себя – Данелию-Бузыкина. Получается, ничего не придумывал! "Я шагаю по Москве", по сути, признание в чувствах к любимому городу. Он даже главного героя назвал именем собственного сына.

"Когда мы снимали "Я шагаю по Москве", мне казалось, что это просто - как дышать. Все как будто случайно. На самом деле нет. Это гигантская индивидуальность, которая в себе соединяла и лиризм, и драматизм, и, может быть, даже трагичность". – сказал народный артист России Евгений Стеблов.

Народные и заслуженные мечтали у него сниматься. Бывало, соглашались даже на роли в массовке. Как великая Ирина Скобцева.

"Про него можно сказать – гениальный. Наслаждение, которое получаешь от его картин, нельзя передать. Если плачешь и смеешься. И хочется жить. Несмотря на то, что жизнь нелегкая", - вспоминает актер Валентин Гафт.

Георгий Данелия последние годы вел жизнь затворника, сказывалась болезнь. Интервью не давал вообще почти двадцать лет. Отшучивался, что не нравился себе на экране. Исключения делал лишь когда рассказывал о своих друзьях.

"Георгий Николаевич был не только невероятным художником, он был еще и замечательным человеком. Добрым, смелым и веселым. Порой дерзким, порой мерзким. Как и должно быть большому художнику. Но всегда доброжелательный и ощущающий себя творцом счастья и радости людей", - сказал режиссер Юлий Гусман.

Данелия был удивительным человеком. В советские времена объездил полмира, дружил со звездами Голливуда, заставлял людей смеяться сквозь слезы, писал потрясающие по откровенности книги и невероятные по глубине картины. А еще он не зря отказывал в интервью. Просто он всё самое важное сказал в своих фильмах. О марафоне под названием жизнь.

Ольга Стрельцова, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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