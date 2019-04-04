ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Сколково" откроется реабилитационный центр

20:17
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Он сможет принимать 3,5 тысяч человек в год

Французская группа компаний "Орпеа" откроет реабилитационный центр в "Сколково". Об рассказал Сергей Собянин в ходе подписания соответствующего соглашения.

Высокотехнологичная клиника станет уже четвертым участником международного медицинского кластера. Центр должен открыть свои двери для пациентов в 2022 году. Он сможет принимать порядка 3 с половиной тысяч человек в год. Основные направления оказания помощи - кардиология, неврология, онкология, нарушение обмена веществ и ортопедия. В клинике будет открыт стационар на 200 коек. Также планируется создать и амбулаторное отделение.

"Направление очень важное в силу наших задач в области медицины - развитие онкологической помощи, кардиологической , старение населения. Все эти вызовы требуют серьезного пересмотра системы реабилитационной помощи. Нам важны ваши технологии, компетенции, подготовка кадров. Я надеюсь, этот проект будет успешным и интересным как для "Орпео", так и для Москвы и для москвичей", - сказал Собянин.

Новости по теме
Больница
Больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.