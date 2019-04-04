В "Сколково" откроется реабилитационный центр

Он сможет принимать 3,5 тысяч человек в год

Французская группа компаний "Орпеа" откроет реабилитационный центр в "Сколково". Об рассказал Сергей Собянин в ходе подписания соответствующего соглашения.

Высокотехнологичная клиника станет уже четвертым участником международного медицинского кластера. Центр должен открыть свои двери для пациентов в 2022 году. Он сможет принимать порядка 3 с половиной тысяч человек в год. Основные направления оказания помощи - кардиология, неврология, онкология, нарушение обмена веществ и ортопедия. В клинике будет открыт стационар на 200 коек. Также планируется создать и амбулаторное отделение.

"Направление очень важное в силу наших задач в области медицины - развитие онкологической помощи, кардиологической , старение населения. Все эти вызовы требуют серьезного пересмотра системы реабилитационной помощи. Нам важны ваши технологии, компетенции, подготовка кадров. Я надеюсь, этот проект будет успешным и интересным как для "Орпео", так и для Москвы и для москвичей", - сказал Собянин.