Парламент сломан: дебаты о Brexit прохудили потолок

Депутатов отпустили домой до понедельника

В британском парламенте протек потолок зала заседаний. Депутаты начали шутить, что здание не выдерживает яростных дискуссий по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза.

"Сижу в палате общин и могу слышать, как дождь просачивается сквозь крышу. Парламент действительно сломан", - написал Джастин Мэддерс.

Парламентарий Джулия Лопес сообщила, что происходящее – это библейский потом, который смоет всех депутатов с лица земли. В результате ЧП всех депутатов отпустили домой, заседание возобновится лишь в понедельник.

Здание Вестминстерского дворца закроют на реконструкцию в 2025 году. Ремонтные работы продлятся шесть лет. Депутатов временно переселят в другие помещения, пишет РИА Новости.

Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта, но власти страны и ЕС никак не могут договориться о путях реализации Brexit. Ранее Брюссель дал Лондону отсрочку по выходу из организации до 22 мая.