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Парламент сломан: дебаты о Brexit прохудили потолок

19:46
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Депутатов отпустили домой до понедельника

В британском парламенте протек потолок зала заседаний. Депутаты начали шутить, что здание не выдерживает яростных дискуссий по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза.

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"Сижу в палате общин и могу слышать, как дождь просачивается сквозь крышу. Парламент действительно сломан", - написал Джастин Мэддерс.

Парламентарий Джулия Лопес сообщила, что происходящее – это библейский потом, который смоет всех депутатов с лица земли. В результате ЧП всех депутатов отпустили домой, заседание возобновится лишь в понедельник.

Здание Вестминстерского дворца закроют на реконструкцию в 2025 году. Ремонтные работы продлятся шесть лет. Депутатов временно переселят в другие помещения, пишет РИА Новости. 

Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта, но власти страны и ЕС никак не могут договориться о путях реализации Brexit. Ранее Брюссель дал Лондону отсрочку по выходу из организации до 22 мая.

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