"Наследники победителей": как Россия будет двигаться вперед при Путине

Открывая акцию "Вахта памяти", президент заявил о том, как важно помнить и гордиться подвигами предков

В четверг в московском Музее Победы на Поклонной горе дали старт всероссийской акции "Вахта памяти-2019". На мероприятие собрались ветераны и участники поискового движения из разных регионов страны. В торжественной церемонии открытия принял участие Владимир Путин. Обращаясь к собравшимся, он отметил значимость работы поисковиков и заявил о создании государственной программы по увековечению памяти павших в Великой Отечественной войне и жертв нацизма.

Фотографии этих бойцов не сохранились, а внуки и правнуки до сегодняшнего дня не представляли, как выглядели их деды и прадеды. Солдаты и офицеры запечатлены акварелью или карандашом в короткие часы затишья.

Хотя для фронтовых художников это не имело решающего значения, практически все красноармейцы, чьи портреты представлены на выставке, проявили себя как герои. Под изображениями – наградные листы. Так сержант Николай Храмов в бою уничтожил более 30 солдат и офицеров. Награжден медалью за отвагу.

Проект "Фронтовой портрет. Судьба солдата" придумали волгоградские поисковики два года назад. Собрали в музеях работы художников с передовой – их сохранилось около 400, выяснили, как сложились судьбы красноармейцев. А затем начали поиски родственников. В четверг три копии портретов переданы семьям героев. Теперь в строю "Бессмертного полка" наследники Николая Крестильникова могут пройти с его изображением.

"О нем известно, что как только война началась, он ушел на фронт. И в 1943 году пропал без вести в звании сержанта. Был представлен к награде, это мы сейчас узнали об этом", - рассказал родственник красноармейца Николая Крестильникова Вячеслав Юрченко.

"Задумывая сам проект, мы рассчитывали на то, что мы можем вернуть в семьи облики их героических предков", - заявил координатор проекта "Фронтовой портрет. Судьба солдата" Алексей Бормотов.

В числе первых посетителей новой экспозиции - Владимир Путин. В Музей Победы вместе с президентом России прибыли также мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов. Им провели экскурсию по трехмерной панораме "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Создатели детально воссоздали стены Рейхстага, баррикады, огневые точки. Также Владимиру Путину рассказали о различных проектах российских поисковиков. Участники одного из них уже восьмой год находят субмарины в акватории Балтики.

"За семь поисковых сезонов нам удалось найти 14 подводных лодок в Финском заливе. Семь из них - на территории Российской Федерации", - сообщил руководитель проекта "Поклон кораблям великой победы" Константин Богданов.

Путину представили шеститомник "Всемирной истории". Работа над ним длилась почти десять лет, с самого начала президент проявлял интерес к этому проекту. Открывая заседание "Вахты памяти-2019" российский лидер напомнил участникам о важности просветительских инициатив. Кроме поисковиков, со всей страны в зале собрались ветераны Великой Отечественной - вдохновители добровольческого движения.

"Именно вы, уважаемые друзья, открываете ранее неизвестные события и факты нашей ратной истории, возвращаете стране имена, судьбы её героев, те великие примеры подлинного патриотизма, на которых и должны расти, воспитываться новая генерация наших граждан, новые поколения. Не раз говорил и вновь хочу подчеркнуть: неразрывность, преемственность истории – это основа для движения вперёд, ценности, которые консолидируют и объединяют наше общество. И мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди, вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны и, что чрезвычайно важно, своей семьи", - сказал Путин.

Президент предложил участникам встречи обсудить подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы и внести предложения в разработку новой государственной программы патриотического воспитания. Уже в конце апреля для 42 тысяч добровольцев стартует новый поисковый сезон. География запланированных экспедиций – от Северного Кавказа до Мурманска, от Калининграда до Курильских островов. Поисковые работы в глухих лесах, горах и водоемах завершатся в ноябре.

Егор Киселёв, Михаил Фёдоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр".

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