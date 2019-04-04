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Раскрыт неудавшийся план Зеленского

20:43
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Кандидат в президенты не ожидал такого развития событий

Лидер президентской гонки Владимир Зеленский, который вызвал Петра Порошенко на дебаты на стадион, не рассчитывал, что его оппонент согласится на это.

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Люди Зеленского не вели никаких переговоров с руководство стадиона "Олимпийский" в Киеве о бронировании площадки под дебаты. Это указывает на то, что согласие Порошенко стало полной неожиданностью для шоумена, заявил украинский политтехнолог Алексей Голубицкий украинским СМИ.

Зеленский рассчитывал, что Порошенко либо откажется от такого формата дебатов, либо стадион не разрешит проводить подобное мероприятие, сославшись на забитый график. Ни того и ни другого в результате не произошло.

Ранее шоумен предложил Юлии Тимошенко, занявшей третье место в президентских выборах, стать ведущий его дебатов с Порошенко. В штабе лидера "Батькивщины" заявили, что думают над этим предложением.

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