Выкравший детей у шведских мусульман россиянин осел в Польше

Польский суд отказался выдать Швеции российских детей и позволил им остаться с отцом

Все "прелести" западной демократии - в том числе её такого "достижения" как ювенальная юстиция - испытала на себе русская семья, которая несколько лет прожила в Швеции. Отец трех девочек вынужден был бежать из этой страны со своими тремя дочерьми. При этом ему пришлось похитить их из приемной семьи выходцев из Ливана, куда девочки были переданы шведскими органами опеки.

Этот рисунок (см. видео), который написала шестилетняя Серафима, адвокат попросил приобщить к материалам дела. И судья варшавского суда Жанета Селига-Качмарек его приняла. К заседанию, на котором решалась судьба русской семьи: четырехлетней Алисы, шестилетней Серафимы, двенадцатилетней Софии и их отца - она подошла крайне ответственно. Выслушала абсолютно все стороны.

- Я не знал, где находятся дети, когда их забрали. Социальная служба не сразу мне сообщила об этом. Сообщили уже - поставили уже перед фактом - что они ограничивают.

Денис Лисов вместе с женой и дочерьми жил в Швеции. Когда жена заболела и ей потребовалось долгосрочное лечение в стационаре, был в командировке. Шведские ювеналы очень быстро разобрались в ситуации, известив отца, что его родные дочки теперь будут жить в приемной семье выходцев из Ливана, которые получили шведское гражданство. А отец может их навещать по несколько часов в неделю.

Столкнувшись со всемирно известной скандинавской ювенальной системой, Денис своих дочерей просто выкрал. Добрался до Польши и попытался улететь в Москву. Однако шведская сторона успела объявить девочек в международный розыск. Их вместе с отцом задержали в аэропорту. На этом удача для социальных служб закончилась. Польские полицейские детей им не отдали.

Шведские соцслужбы оплатили приемной семье билеты до Варшавы и проживание, чтобы те вернули девочек. Об этой семье вообще известно немного. В польскую столицу прилетели двое мужчин и с прессой разговаривать они не захотели, равно как и сами работники ювенальных служб.

"Представитель шведских социальных служб, приехавший за тремя девочками, попытался прорваться через полицейское оцепление, но был остановлен. Он сказал им что-то по-шведски, но они его не поняли. Он сделал это перед выступлением детей в суде", - рассказал адвокат Лисовых Бартош Левандовски.

Судья варшавского суда провела приватную беседу со всеми тремя девочками. Вынесла вердикт: отец имеет право подать документы на статус беженца и, самое главное, его дети должны жить с ним. По крайней мере, до окончания всех судебных разбирательств.

Обычные человеческие отношения оказались сильней политических разногласий. Денису уже предложили работу в Варшаве. Неравнодушные горожане собрали деньги и сняли для семьи квартиру. Российское посольство предоставило старшей дочери место в русскоговорящей школе.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".