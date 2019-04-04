Данелия продлил себе жизнь на несколько лет

Врач рассказал о борьбе режиссера с пагубными привычками

Советский и российский режиссер Георгий Данелия смог бросить курить в преклонном возрасте, тем самым продлив себе жизнь на несколько лет.

Народный артист имел проблемы с сердечно-сосудистой системой, перенес инфаркт миокарда. Данелия смолил более 50 лет, лечащий врач заставил его бросить курить, в противном случае организм мог не выдержать.

"Он принял решение бросить, что благоприятным образом сказалось на его легочном здоровье и сердечно-сосудистых заболеваниях. Это очень сильная личность. Скажем так, это решение и подарило ему дополнительные годы жизни", - рассказал "Московскому комсомольцу" российский пульмонолог Александр Чучалин.

Георгий Данелия умер 4 апреля в Москве от остановки сердца. Ему было 88 лет. Последние месяцы режиссер находился в больнице — в феврале его госпитализировали с эмфиземой легких, а затем на время ввели в состояние искусственной комы. 1 апреля сообщалось об улучшении состояния Данелии, но в четверг его не стало. Народного артиста похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в московском Доме кино, дата пока не определена.

Данелия стал классиком советского кино. Его картины "Кин-дза-дза", "Афоня", "Мимино", "Я шагаю по Москве" навсегда пополнили золотую коллекцию отечественного кинематографа.