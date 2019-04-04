Над вторым туром выборов на Украине нависла угроза

Украинцы могут не успеть избрать президента

Второй тур президентских выборов на Украине оказался под угрозой: планета Нибиру летит в сторону Земли. 21 апреля она заслонит собой Солнце, что спровоцирует глубокую тень.

Отсутствие тепла и света вызовет катастрофу на Земле, пишет интернет-газета "Дни.ру". Тем не менее, не все конспирологи с этим согласны. Некоторые из них полагают, что Нибиру все же столкнется с нашей планетой.

В свою очередь ученые опровергают существование этой загадочной планеты. Часто Нибиру путают с гало и другими атмосферными явлениями. "Планет в Солнечной системе, как известно, восемь. Они все пересчитаны. Никакой там другой планеты нет", - подчеркнули астрофизики.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,59%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% украинцев. Таким образом, борьбу во втором туре, который состоится 21 апреля, продолжат Зеленский и Порошенко.