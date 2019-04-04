Дебаты Порошенко и Зеленского обросли новыми подробностями

Кандидаты в президенты Украины поспорили о месте проведения теста на наркотики перед предстоящим шоу в "Олимпийском"

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отказалась от сдачи анализов на наркотики и алкоголь в медпункте стадиона "Олимпийский". В штабе политика считают, что тест необходимо провести в независимой лаборатории - таковой, по их мнению, является клиника EuroLab в Киеве.

Таким образом, заявляют представители Зеленского, они хотят избежать фальсификаций. "Поэтому завтра в восемь утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в Eurolab – это абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы, и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять", - заявил на брифинге политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков.

Ранее Порошенко согласился сдать анализы в медпункте стадиона "Олимпийский" в рамках подготовки к дебатам с кандидатом Владимиром Зеленским. Команда действующего президента также заявила, что готова взять всю организацию дебатов на себя, если у комика нет на это средств.

Однако новым условием штаб Порошенко остался недоволен. После предложения провести тест на наркотики в киевской лаборатории представители президента предположили, что смена площадки связана с желанием Зеленского избежать обследования. Команда "шоколадного короля" считает, что владелец лаборатории Eurolab симпатизирует шоумену.

"Делиться анализами со своими сторонниками - безусловное право кандидата Владимира Александровича Зеленского. Но следует принимать во внимание, что владелец лаборатории EuroLab Андрей Пальчевский является политически заангажированной "звездой", который открыто выражает свои симпатии к Владимиру Зеленскому", - сказано в сообщении штаба Порошенко.

Эксперты считают, что Зеленский блефовал, когда приглашал Порошенко на дебаты в "Олимпийский", и не ожидал, что тот согласится. Как полагает украинский политтехнолог Алексей Голубицкий, шоумен рассчитывал, что Порошенко либо откажется от предложенного формата дебатов, либо стадион не разрешит проводить подобное мероприятие, сославшись на забитый график. Ни того и ни другого в результате не произошло.

Ранее Зеленский предложил Тимошенко стать модератором его дебатов с Порошенко на киевском стадионе. Он дал ей 24 часа на раздумья.