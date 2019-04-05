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Нарушение и неисполнение: за что мэр Риги отправлен в отставку

08:05
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Мэр Риги сможет оспорить решение о его отстранении в течение 30 дней

Этой ночью стало известно, что мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности. Решение о его отставке принял  министр регионального развития Латвии. Оно опубликовано в официальном правительственном вестнике.

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В документе указано, что Нил Ушаков освобожден от обязанностей председателя Рижской думы за неисполнение установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов.

Это не первая подобная попытка. В конце января по инициативе латвийских властей у Нила Ушакова проводились обыски. Они были связаны с расследованием дела о закупках троллейбусов и автобусов для Риги по завышенным ценам. Однако никаких обвинений  предъявлено не было.

Ушаков занимал должность мэра Риги с 2009 года. Решение министра он может оспорить в суде в течение 30 дней.

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