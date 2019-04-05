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Выбирала жизнь без него: Началова посвятила последний клип расставанию с Фроловым

08:45
  • пятница
  • 05 апреля 2019

На видео Юлия демонстративно выбрасывает хоккейную клюшку

Пиар-агент Юлии Началовой Анна Исаева выложила в Instagram фрагмент последнего клипа певицы. Видео на песню "Я выбираю" было снято летом 2018 года.

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В одном из моментов певица танцует с хоккейной клюшкой, а потом решительно выбрасывает ее. Смысл ролика сама Началова не объясняла, хотя еще тогда у многих возникли вопросы, при чем там хоккейные клюшки? Ясность внесла Исаева.

"Главная идея песни - ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным. Этот кусочек видео посвящен хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По-женски. Она выбирала жизнь без него", - написала в комментариях к видео агент.

Анна утверждает, что в клипе был четкий подтекст, и перед съемками Юлия обсуждала его со своей командой. "Это новая жизнь без обид и внутренних колебаний", - пояснила Исаева. 

Видео менеджер выложила не просто так. Кадры стали иллюстрацией к очередному судебному заседанию по спору певицы и ее бывшего сожителя Александра Фролова. "Сегодня в Никулинский суд мы передали документ - свидетельство о ее смерти. Страшно звучит. Суды приостановлены. На полгода. До вступления в права наследования... мир и покой, мнимый мир и покой", - отметила Анна.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа  острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.

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