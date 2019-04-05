ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Миллионы россиян станут богаче до конца года

08:57
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Минтруд сообщил о планах сократить число бедных россиян на 20%

До конца этого года число граждан России, живущих за чертой бедности, должно сократиться на 20% - с 19,3 до 15,3 миллиона человек. Об этом сообщили в Минтруда.

Научным сотрудникам в России повысят зарплату
В России пересмотрят оценку уровня бедности
Сколько миллиардов нужно для победы над бедностью в России

В ведомстве указали, что это станет возможным благодаря повышению минимальных зарплат, увеличению страховых пенсий, а также индексации выплат. Также Минтруда применит практику заключения социальных контрактов.

"Социальный контракт подразумевает, что гражданин или семья получают деньги при условии устройства на работу, переобучения на другую профессию или открытия собственного дела", - указали в министерстве, добавив, что всего через год после заключения договора из-за черты бедности выходит половина семей.

Минтруда обратит особое внимание на помощь семьям с детьми. Не исключено, что будут выплачиваться пособия на первого и последующих детей, если в семье доход на одного человека ниже полутора прожиточных минимумов, пишут "Известия".

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Биржа труда
Биржа труда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.