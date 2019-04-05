Миллионы россиян станут богаче до конца года

Минтруд сообщил о планах сократить число бедных россиян на 20%

До конца этого года число граждан России, живущих за чертой бедности, должно сократиться на 20% - с 19,3 до 15,3 миллиона человек. Об этом сообщили в Минтруда.

В ведомстве указали, что это станет возможным благодаря повышению минимальных зарплат, увеличению страховых пенсий, а также индексации выплат. Также Минтруда применит практику заключения социальных контрактов.

"Социальный контракт подразумевает, что гражданин или семья получают деньги при условии устройства на работу, переобучения на другую профессию или открытия собственного дела", - указали в министерстве, добавив, что всего через год после заключения договора из-за черты бедности выходит половина семей.

Минтруда обратит особое внимание на помощь семьям с детьми. Не исключено, что будут выплачиваться пособия на первого и последующих детей, если в семье доход на одного человека ниже полутора прожиточных минимумов, пишут "Известия".

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен