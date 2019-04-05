Приходи, если ты мужик: Порошенко обратился к Зеленскому

Он рассказал, каким должен быть настоящий верховный главнокомандующий

Действующий президент Украины Петр Порошенко опубликовал новое видеообращение к своему оппоненту на выборах Владимиру Зеленскому. На этот раз он призвал шоумена "быть мужиком".

"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком", - говорится в его обращении в Twitter.

По его словам, Зеленский должен прийти на стадион "Олимпийский" в Киеве, чтобы там состоялись дебаты. "Я жду", - добавил Порошенко.

Украинский лидер также рассказал, каким бесстрашным должен быть верховный главнокомандующий. По его словам, сам он неоднократно принимал вызов не только от политических оппонентов, но и от "сильных врагов". Он добавил, что смотрел в их глаза и не отводил взгляд.

До этого команда действующего президента заявила, что готова взять всю организацию дебатов на себя, если у комика нет на это средств. Кроме того, штаб Порошенко оказался не в восторге от нового условия команды Владимира Зеленского, которая отказалась от сдачи анализов на наркотики и алкоголь в медпункте стадиона "Олимпийский". В штабе политика отметили, что тест необходимо провести в независимой лаборатории, каковой, по их мнению, является клиника EuroLab в Киеве. Однако представители президента предположили, что смена площадки связана с желанием комика избежать обследования.

Между тем эксперты считают, что Зеленский блефовал, когда приглашал Порошенко на дебаты в "Олимпийский". Он якобы не ожидал, что украинский лидер согласится.

Ранее Зеленский предложил Тимошенко стать модератором его дебатов с Порошенко на киевском стадионе. Он дал ей на раздумья 24 часа.

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