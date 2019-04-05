ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Приходи, если ты мужик: Порошенко обратился к Зеленскому

09:14
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Он рассказал, каким должен быть настоящий верховный главнокомандующий

Действующий президент Украины Петр Порошенко опубликовал новое видеообращение к своему оппоненту на выборах Владимиру Зеленскому. На этот раз он призвал шоумена "быть мужиком".

От комика до кандидата: как менялся Зеленский
Раскрыт неудавшийся план Зеленского
"Томос - не термос": штаб Порошенко возмутился дерзостью Зеленского

"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком", - говорится в его обращении в Twitter.

По его словам, Зеленский должен прийти на стадион "Олимпийский" в Киеве, чтобы там состоялись дебаты. "Я жду", - добавил Порошенко.

Украинский лидер также рассказал, каким бесстрашным должен быть верховный главнокомандующий. По его словам, сам он неоднократно принимал вызов не только от политических оппонентов, но и от "сильных врагов". Он добавил, что смотрел в их глаза и не отводил взгляд.

До этого команда действующего президента заявила, что готова взять всю организацию дебатов на себя, если у комика нет на это средств. Кроме того, штаб Порошенко оказался не в восторге от нового условия команды Владимира Зеленского, которая отказалась от сдачи анализов на наркотики и алкоголь в медпункте стадиона "Олимпийский". В штабе политика отметили, что тест необходимо провести в независимой лаборатории, каковой, по их мнению, является клиника EuroLab в Киеве. Однако представители президента предположили, что смена площадки связана с желанием комика избежать обследования.

Между тем эксперты считают, что Зеленский блефовал, когда приглашал Порошенко на дебаты в "Олимпийский". Он якобы не ожидал, что украинский лидер согласится.

Ранее Зеленский предложил Тимошенко стать модератором его дебатов с Порошенко на киевском стадионе. Он дал ей на раздумья 24 часа.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.