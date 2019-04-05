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Знаменитый британский актер со слезами на глазах признался в чувствах к Глаголевой

09:45
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Файнс назвал Глаголеву самой великой актрисой

Британский актер  Рэйф Файнс приехал в Россию и принял участие в съемках шоу "Вечерний Ургант". Артист, наиболее известный по роли Волан-де-Морта в саге о Гарри Поттере, в Москве представил свой новый фильм "Нуреев. Белый ворон".

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В интервью с Иваном Ургантом Рэйф пытался говорить на русском языке. "Я много работал на тем, чтобы говорить в фильме по-русски. Очень трудно, но я стараюсь", – признался британец.

Файнс рассказал, что уже давно интересуется Россией и культурой нашей страны. Несколько лет назад он познакомился с Верой Глаголевой на фестивале в Плесе. "Она потом позвала меня сниматься в своем фильме "Две женщины", который основан на тургеневской пьесе", - вспомнил Рэйф. 

По словам актера,  это был один из самых прекрасных его опытов. "Потому что я снимался в настоящем русском фильме и был окружен фантастическими российскими актерами и великолепной женщиной, которая режиссировала этот фильм и сама была великой актрисой", – заявил Файнс, после чего прослезился. 

Артисту понадобилась небольшая паузу, чтобы справиться с эмоциями. Глаза британца наполнились слезами.

Напомним, Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года. Артистка долгое время боролась с раком. Похоронена Глаголева на Троекуровском кладбище.

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