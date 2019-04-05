Самым полезным оказался самый невкусный суп

Он является основой питания во всех клиниках

Каждый год 5 апреля в мире отмечается Международный день супа. В связи с этим эксперты рассказали о том, какой из супов является самым полезным, а какой, напротив, самым вредным.

По словам врача, диетолога клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, лучше всего для здоровья есть овощной суп. "Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ", - отметила она, добавив, что овощной суп является основой питания во всех клиниках.

А вот супы, которые варятся на мясном бульоне - более калорийные. Особенно, если используются жирные виды мяса. Их лучше не есть людям с высоким уровнем холестерина, передает РИА Новости.

А еще при варке мяса в бульон могут попасть вредные вещества. Все из-за того, что животное могли кормить антибиотиками или гормонами. В связи с этим лучше первый и второй бульон сливать.

Таким образом, наименее полезный суп, по мнению Ливанцовой, это солянка. Она варится с несколькими видами мяса, что увеличивает ее калорийность. Также в солянку добавляют соленые огурцы и копчености. Врачи не рекомендуют ее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом.

Врач-гастроэнтеролог этой же клиники кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко отметил, что овощи отдают в отвар полезные микроэлементы. Это калий и магний, которые очень важны для желудка и кишечника.

По его словам, нужно осторожно относиться к грибному супу. Его применение не рекомендуется для больных гастроэнтерологического профиля, так как в нем очень много экстрактивных веществ, стимулирующих работу пищеварительного тракта. "И если пищеварительный тракт находится в воспалительном состоянии, то эта перестимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией", - отметил врач.

Между тем овощной суп является наименее любимым среди россиян. Они считают его невкусным и слишком пресным. Большинство отдает предпочтение блюдам на мясном бульоне.

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