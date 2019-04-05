ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самым полезным оказался самый невкусный суп

09:53
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Он является основой питания во всех клиниках

Каждый год 5 апреля в мире отмечается Международный день супа. В связи с этим эксперты рассказали о том, какой из супов является самым полезным, а какой, напротив, самым вредным.

По словам врача, диетолога клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, лучше всего для здоровья есть овощной суп. "Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ", - отметила она, добавив, что овощной суп является основой питания во всех клиниках.

А вот супы, которые варятся на мясном бульоне - более калорийные. Особенно, если используются жирные виды мяса. Их лучше не есть людям с высоким уровнем холестерина, передает РИА Новости.

А еще при варке мяса в бульон могут попасть вредные вещества. Все из-за того, что животное могли кормить антибиотиками или гормонами. В связи с этим лучше первый и второй бульон сливать.

Таким образом, наименее полезный суп, по мнению Ливанцовой, это солянка. Она варится с несколькими видами мяса, что увеличивает ее калорийность. Также в солянку добавляют соленые огурцы и копчености. Врачи не рекомендуют ее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом.

Врач-гастроэнтеролог этой же клиники кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко отметил, что овощи отдают в отвар полезные микроэлементы. Это калий и магний, которые очень важны для желудка и кишечника.

По его словам, нужно осторожно относиться к грибному супу. Его применение не рекомендуется для больных гастроэнтерологического профиля, так как в нем очень много экстрактивных веществ, стимулирующих работу пищеварительного тракта. "И если пищеварительный тракт находится в воспалительном состоянии, то эта перестимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией", - отметил врач.

Между тем овощной суп является наименее любимым среди россиян. Они считают его невкусным и слишком пресным. Большинство отдает предпочтение блюдам на мясном бульоне.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Ребенок не ест суп
Ребенок не ест суп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.