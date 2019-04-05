Boeing призналась в новом сбое ПО на самолетах 737 MAX

Компания Boeing признала наличие еще одной ошибки в программном обеспечении своих самолетов

В программном обеспечении (ПО) самолета модели Boeing 737 MAX найдена еще одна неисправность. Об этом заявили в компании Boeing. В то же время там уточнили, что недочет никак не связан с проблемной системой коррекции маневрирования (MCAS).

В корпорации назвали неисправность незначительной и пообещали ее исправить, пишут "Известия". Между тем, по данным издания Washington Post, в действительности речь идет о критически важной части ПО.

Накануне стало известно, что крушение Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines произошло из-за столкновения воздушного судна с птицей или другим посторонним предметом.

Авиакатастрофа случилась 10 марта. На борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines находились 157 человек.