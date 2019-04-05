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Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

10:35
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Актер сильно повредил руку

Народный артист России Виктор Сухоруков госпитализирован. Актер сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим", который состоялся вечером, 4 апреля.

В финальной части трагикомедии он попытался перепрыгнуть через ковер, который должен был расстелиться под ним. Однако вместо этого он споткнулся и упал. Он тут же заявил коллегам, что рука сломана или "вылетела". Затем занавес опустился. Ему помогли покинуть сцену.

Затем исполнитель одной из главных ролей Андрей Шарков принес извинения зрителям. Он объявил, что спектакль закончен не будет, передает РИА Новости.

Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва". Он лежит в первом травматологическом.

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Актер Виктор Сухоруков
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