Врачи не могли найти вену у Порошенко (видео)

У обоих соперников еще много идей, как эффектно подать себя и подпортить репутацию оппонента

Накал страстей, достойный реалити-шоу. В пятницу украинские журналисты штурмовали клиники, в которых кандидаты в президенты сдавали анализы на алкоголь и наркотики. Похоже, многие надеются на сенсации, хотя экспресс-тест Порошенко показал отсутствие психоактивных веществ в крови.

Предвыборная кампания на Украине с каждым днем становится все острей и острей - словно игла медицинского шприца. Первым сдавать анализы на алкоголь и наркотики приехал лидер гонки Владимир Зеленский. И это словно шоу - судя по количеству журналистов. Чтобы не упустить ни единой капли крови, украинские телеканалы отправили на съемки по несколько видеокамер. А вот непосредственно в кабинет охрана никого не пустила, сославшись на необходимость соблюдать стерильность.

Однако прямой эфир в интернете вели сотрудники предвыборного штаба Владимира Зеленского. Процедура прошла спокойно. Кандидат в президенты, единственное что, пожаловался - чувствует себя не очень хорошо, но это от того, что поздно лёг и рано встал.

Владимир Зеленский по обыкновению - в хорошем настроении. Но, наверное, больше всего визиту такого высокого гостя были рады сотрудники клиники. Изначально сообщалось, что процедура должна пройти в медицинском кабинете стадиона "Олимпийский". Но Владимир Зеленский выбрал частную клинику и журналисты, конечно, попросили объясниться.

Петр Порошенко место сдачи анализов менять не стал. Действующего президента Украины на протяжении всего срока правления не раз обвиняли в чрезмерном употреблении алкоголя. Но сегодня, несмотря на ранний час, он выглядел вполне бодро, хотя и видно, что напряжен. Даже костюм с иголочки. Администрация президента, чтобы показать всю открытость, вывела картинку из процедурного кабинета на большой монитор. Анализы брали сотрудники скорой помощи. Какая организация будет проводить исследование, пока не сообщается. Президент, не как кандидат Зеленский в кресле, присел на кушетку. Руку положил на спинку стула. Видно было, что не очень удобно. Врач сначала то ли в вену не попал, то ли по какой другой причине, но Порошенко попросили поменять руку. И опять возникли проблемы. Фельдшеру скорой пришли на помощь коллеги, в итоге непосредственно момент сдачи крови остался скрыт от журналистов. Полный шприц потом в кадр все-таки попал. После процедуры президент сначала прошёл мимо представителей прессы, но потом вернулся.

Петр Порошенко особо отметил, что к предстоящим дебатам, которые должны пройти на стадионе "Олимпийский", вместимостью до 100 тысяч человек, не стоит относиться как к шоу. Украинские политологи отмечают: аутсайдер второго тура выборов, вместе со своим штабом, идёт ва-банк. Пытается продемонстрировать открытость перед народом и побороться за аудиторию на равных с Владимиром Зеленским, для которого игра на публику - недавно ещё профессия.

Тут стоит отметить, что и Владимир Зеленский, приняв вызов, нанес ответный удар, предложив на роль ведущего дебатов старого оппонента Петра Порошенко и бронзового призера первого тура выборов - Юлию Тимошенко.

Сама Юлия Тимошенко, уже проигравшая свои очередные президентские выборы, активно отдыхает. Демонстрирует неплохие навыки игры в настольный теннис. В пресс-службе партии "Батькивщина", лидером которой является Тимошенко, заявили, что о предложении быть ведущим дебатов начальство знает и обещало подумать.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".