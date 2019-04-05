Захарова ответила Омеляну, пообещавшему въехать в Москву на танке

Захарова ответила украинскому министру, который сделал скандальное заявление

Новые приступы русофобии - в высшем руководстве соседней страны. На этот раз скандальными заявлениями отличился министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

В своем Facebook он пообещал въехать в Москву на танках в ответ на вполне мирное приглашение российского транспортного союза поучаствовать в форуме организации.

Неадекватную реакцию прокомментировали в нашем МИД. Мария Захарова специально для Омеляна уточнила, что единственная Москва, в которую могут попасть украинские танки, находится на территории США.