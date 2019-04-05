Обстановка в Ливии резко обострилась

В пятницу кризис обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН

Обстановка в Ливии резко обостряется. Командующий национальной армией двинул войска на штурм столицы. Военные и тяжёлая техника уже на подходе к Триполи. Заседающее там правительство готовится к обороне. Россия и всё международное сообщество призывают стороны конфликта не допустить боевых действий и сесть за стол переговоров.

Триполи в осаде. Приказ выдвинуться в сторону главного города Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар отдал накануне вечером. За считанные часы подразделения Ливийской национальной армии практически без боя взяли город Горьян и вплотную приблизились к пригородам Триполи. Обороняющие его части приведены в повышенную боевую готовность. Теперь им предстоит решить, воевать до конца или принять ультиматум Хафтара.

"Как сказал в своем выступлении главнокомандующий: "Тот, кто остается дома - в безопасности, тот, кто сдает свое оружие - в безопасности, тот, кто поднимает белый флаг - в безопасности". Эти три предложения должны быть выполнены всеми ополченцами и их лидерами в Триполи. Приказы отданы, битва приближается. Поэтому они должны выбрать один из этих трех пунктов", - сообщил представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Месмари.

Хафтар утверждает, что призвал свои войска применять оружие лишь в крайнем случае. Но в то, что кровопролития удастся избежать, верится с трудом. Уже более семи лет после свержения режима Муамара Каддафи Ливию раздирает гражданский конфликт. В стране двоевластие. Восток контролирует Ливийская национальная армия по главе с Халифой Хавтаром, в городе Тобруке заседает парламент страны. На западе с центром в Триполи базируется правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем. Оно было сформировано при поддержке ООН и признано странами Запада. На этой неделе противоречия сторон достигли апогея. Взять Триполи Хафтар пообещал в ближайшие 48 часов.

Поддерживающие правительство Триполи Франция, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США обнародовали совместное заявление, в котором выразили глубокую обеспокоенность боевыми действиями в Ливии.

Впрочем, Вашингтон уже показал свою несостоятельность как посредника между премьером Сарраджем и фельдмаршалом Хафтаром. Их встреча в Абу-Даби в марте не смогла предотвратить эскалацию конфликта.

Теперь разрешить кризис пытается генсек ООН. В эти дни он находится в Ливии. Посетил лагерь беженцев в Айн-Заре и встретился с премьером правительства национального согласия. Заявил о намерении провести переговоры и с Хафтаром, но, похоже, опоздал.

"Когда я приехал в Ливию, я был удивлен масштабом военных приготовлений и рядом публичных заявлений, которые вызывают огромную обеспокоенность. Я призываю прекратить все боевые действия. Призываю к сдержанности и спокойствию, к деэскалации: военной политической и словесной. Военного решения ни одной проблемы в мире не существует", - отметил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

Только теперь Гутерреш призывает созвать национальную конференцию по примирению и определить будущее страны. Привычные для генсека слова о мире в сложившейся ситуации звучат неубедительно. А его удивление военными приготовлениями вызывает вопросы: где ООН и страны, поддерживающие режим в Триполи были на протяжении последних лет, когда в Ливии процветало двоевластие и назревал новый масштабный вооруженный конфликт.

В пятницу на экстренное закрытое заседание по Ливии соберется Совет безопасности ООН. У дипломатов и политиков остаются считанные часы, чтобы обострение обстановки в этой африканской стране не переросло в новую бойню.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".