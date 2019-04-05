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Экс-супруга самого богатого человека мира отсудила у него миллиарды

11:09
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Она станет четвертой в списке самых состоятельных женщин планеты

Руководитель компании Amazon Джефф Безос и его бывшая жена Маккензи договорились о разделе имущества после развода. Как отметила экс-супруга самого богатого человека мира, она не будет претендовать на 75% общей доли компании.

Таким образом, Маккензи Безос уступила Джеффу все акции газеты Washington Post, а также компании Blue Origin, которая работает в аэрокосмической отрасли. Она также оставляет право за бывшим мужем - основателем Amazon - право голосовать по принадлежащим ей пакетам акций.

Тем не менее, 4% акций компании остались ей. Их стоимость оценивается в 35,7 миллиарда долларов, передает агентство Bloomberg.  Таким образом, она станет четвертой в списке богатейших женщин мира.

Ранее в интернете появились новые подробности развода 54-летнего Джеффа Безоса с 46-летней супругой Маккензи. Причиной стал тайный роман. Миллиардер якобы восемь месяцев встречался с 49-летней телеведущей и актрисой Лорен Санчес. До этого сообщалось, что Маккензи претендует на половину многомиллиардного состояния мужа - 69 миллиардов долларов.

Безосы женились в 1993 году. Их брак продлился более 25 лет. Как говорится в заявлении пары, после развода они останутся друзьями и партнерами.

Год назад Безос опередил основателя Microsoft Билла Гейтса в списке самых богатых людей планеты. Согласно данным Forbes, состояние Джеффа Безоса составляет 150 миллиардов долларов.

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