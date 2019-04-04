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В Москве обсудили Единую автоматизированную информационную систему торгов

14:46
  • четверг
  • 04 апреля 2019

В столице прошел круглый стол "Единое цифровое пространство закупок Москвы"

"Единое цифровое пространство закупок Москвы" - под таким названием в четверг состоялся круглый стол в рамках 15-го Всероссийского форума "Госсзаказ".

Участники говорили о портале "Единая автоматизированная информационная система торгов", который позволяет значительно упростить контрактные закупки. Сейчас на платформе поставщиков уже работают 30 российских регионов. Еженедельно заключаются и публикуются более трёх тысяч контрактов.

"Мы провели оптимизационные доработки и увеличили, в том числе, число контролей, производимых в системе. Примерно на 15 процентов снизив сам объём вводимых данных пользователям. Реализовали возможность обращения в службу технической поддержки прямо через интерфейс системы", - сообщил начальник отдела сопровождения информатизации Главного контрольного управления города Москвы  Николай Барков.

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