В Москве стартовала XV Всероссийская форум-выставка "Госзаказ"

Среди гостей - представители 80 российских регионов

"Ускоряем цифровизацию закупок - выполняем указы президента" - под таким девизом в Москве в среду стартовал юбилейный XV Всероссийский форум-выставка "Госзаказ".

Среди участников - представители более 80 субъектов - специалисты в сфере закупок, бизнесмены. Они обсудят ключевые вопросы и необходимые меры по упрощению системы государственных заказов.

В рамках программы столичные власти рассказали о "Портале поставщиков" - контрактной системе закупок малого объёма. На котором заказчики не только московские, но и региональные, получают доступ к услугам более 140 тысяч компаний.