В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады

Проект застройки района в ходе реновации учитывает просьбы москвичей

В Москве в районе Метрогородок в соответствии с предложениями местных жителей будет изменен проект застройки кварталов реновации. Будет построено шесть новых школ, а также семь детских садов. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры, Сергей Кузнецов. Так он прокомментировал вынесенный на публичные слушания проект планировки территории микрорайонов 1, 2, 2А, сообщает ТВЦ.RU.

"Помимо строительства нового комфортного жилья на данном участке планируется значительный объем социальной инфраструктуры. В проект планировки заложено строительство шести школ на 2900 мест, семи детских садов, детской поликлиники 320 посещений в смену, физкультурного и многофункционального центров, детского досугового центра. Серьезно улучшится и транспортная ситуация: построят новые проезды, сделают пешеходные переходы и велодорожки, отремонтируют существующие улицы", - отметил Кузнецов.

В основу изменений проекта легли обращения местных жителей, а также результаты исследований и анализа фактических данных о районе. Кроме того, рассматривались и сообщения в социальных сетях.

По словам Сергея Кузнецова, все пожелания и замечания, которые жители выскажут во время публичных слушаний, будут переданы авторам проекта и учтены во время его дальнейшей доработки.

Общая площадь проекта планировки составляет 136 гектаров. В рамках проекта в программу реновации вошло 74 жилых дома. Он предусматривает благоустройство и озеленение 73 гектаров территории Метрогородка. Планируется установить детские и спортивные площадки, сделать зоны для отдыха, а также полностью обновить инженерные сети. А еще Открытое шоссе на участке от Северо-Восточной хорды до улицы Вербной ждет реконструкция с расширением проезжей части.