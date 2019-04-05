На автосалоне в Петербурге представили российский концепт-кар

Отечественные производители похвастались прототипами гоночных болидов

Новинки российского автопрома, от внедорожников до гоночных болидов, можно увидеть в эти дни на Петербургском международном автомобильном салоне. Но на выставке говорят не только о современных моделях машин, но и об открытии в России новых производств.

Красивые женщины и сверкающие автомобили. Казалось бы, вот они столпы идеального мужского мира. Но друзья-пенсионеры Андрей и Владимир приехали на автомобильный форум за другим: близится дачный сезон, рассада готова, жёны просятся на природу.

"Что должно быть в машине своей мечты? Должно быть всё, своя лебёдка, грейдер, чтобы всех разместить и никому не было тесно и на дачу ехали весело", — говорит участник форума.

"УАЗ Патриот" как раз вовремя представляет новые разработки: знакомый всем внедорожник с навесным оборудованием. Есть и грейдер, есть и щётки.

"Ну что я могу сказать: хороший сарай. В хорошем смысле этого слова", — делится впечатлениями другой гость автосалона.

Концерн "АвтоВАЗ" решил зайти с козыря: представил долгожданный концепт-кар, Lada 4X4 - Внедорожник с космическим дизайном. Правда, в салон пока не попасть - но известно, что задние двери будут открываться в обратную сторону.

Этой осенью на российский рынок намеревается выйти новый бренд из Китая. Автомобили уже можно оценить визуально, цена пока держится в секрете. Сейчас компания завершает серию краш-тестов. Одно из первых предприятий по сборке построят в Ленинградской области.

"Меня немного удивила посадка руля. Я вот так сижу, хотелось бы не только опустить, но и потянуть немного на себя. А здесь нет регулировки по вылету", — говорит один из посетителей выставки Андрей Голиков.

Российские автоэксперты говорят, что момент для завоевания нового рынка выбран точный. Один из крупнейших мировых гигантов автоиндустрии сворачивает производство в нашей стране. Работникам предприятия Ford под Санкт-Петербургом уже предложили в компенсацию годовую зарплату при условии добровольного увольнения.

Отечественная автоиндустрия работает не только для дорог и бездорожья, но и для спортивных трасс. Прототипы гоночных болидов. 600 лошадиных сил, максимальная скорость - 325 километров в час, на поворотах - под 200. Шасси и аэродинамика сделаны в России.

Одна из моделей - под управлением знаменитого российского гонщика Виталия Петрова в 2016 году принимал участие в легендарном марафоне "24 часа Ле-Манн" и занял почётное третье место.

23-летний Егор Оруджиев на таком же болиде принимает участие в Чемпионате Мира. Говорит, машина показывает себя превосходно, а значит и у этого направления в России есть будущее. В дни автосалона в Петербурге пройдет международный форум, где и обсудят перспективы российского автопроизводства до 2025 года.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, «ТВ Центр», Санкт-Петербург