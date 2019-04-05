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Пилоты разбившегося Boeing с россиянами кричали перед катастрофой

11:58
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Обнародованы аудиозаписи переговоров экипажа перед трагедией

Стали известны последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии самолета Boeing Ethiopian Airlines. Перед гибелью они кричали "Тяни вверх!"
Стало известно о беспомощности пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX

Они до последнего пытались выровнять воздушное судно и спасти пассажиров. Это слышно из аудиозаписи переговоров летчиков. Ее обнародовали следователи, а также Министерство транспорта Эфиопии.

Когда началась внештатная ситуация, пилоты отключили MCAS ("система улучшения характеристик маневренности"), которая включилась по ошибке. Однако выровнять самолет они уже не успели. Перед падением пилоты кричали друг другу: "Левый альфа-флюгер!". Система начала опускать нос самолета к земле из-за неправильных показаний датчиков угла атаки. Левый показывал 74,5 градуса, а правый — 15,3. Кроме того, командир воздушного судна Яред Гетачью кричал: "Тяни вверх!", сообщает Daily Mail.

До этого СМИ предполагали, что крушение самолета Boeing 737 MAX произошло из-за столкновения воздушного судна с птицей или другим посторонним предметом. Из-за этого повредился датчик угла атаки лайнера, и в воздушном судне активировалась система защиты от сваливания. Это привело к падению самолета.

Авиакатастрофа произошла 10 марта. На борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, летевшем из Аддис-Абебы в Найроби (Кения), находились 157 человек. Все они погибли. Среди жертв были представители 35 стран, в том числе трое россиян. Катастрофа привела к приостановке использования самолета этой модели практически по всему миру, включая Россию.

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Пилоты в кабине самолета
Пилоты в кабине самолета
Место крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines
Место крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines
Место крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines
Место крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines
Место крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines
Место крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines
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