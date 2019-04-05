Южная Корея оказалась в плену лесных пожаров

Тушению пламени мешают сильные ветры

В Южной Корее из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайного положения. В зоне бедствия оказались, по меньшей мере, пять городов. Открыт счет погибшим.

Остановить дальнейшее распространение пламени мешает сильный ветер. Жители экстренно эвакуируются в центры временного размещения, где уже нашли укрытие около трех тысяч человек.

В охваченные огнём районы направлены военные подразделения. Перебрасывают и спецтехнику, и прежде всего авиацию. Горнолесные массивы занимают большую площадь этой части страны, поэтому добраться туда пешим пожарным расчётам крайне затруднительно.