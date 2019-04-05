ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Южная Корея оказалась в плену лесных пожаров

11:53
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Тушению пламени мешают сильные ветры

В Южной Корее из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайного положения. В зоне бедствия оказались, по меньшей мере, пять городов. Открыт счет погибшим.

Остановить дальнейшее распространение пламени мешает сильный ветер. Жители экстренно эвакуируются в центры временного размещения, где уже нашли укрытие около трех тысяч человек.

В охваченные огнём районы направлены военные подразделения. Перебрасывают и спецтехнику, и прежде всего авиацию. Горнолесные массивы занимают большую площадь этой части страны, поэтому добраться туда пешим пожарным расчётам крайне затруднительно.

Главное сегодня
Лесные пожары в Южной Корее
Лесные пожары в Южной Корее
Лесные пожары в Южной Корее
Лесные пожары в Южной Корее
Лесные пожары в Южной Корее
Лесные пожары в Южной Корее
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.