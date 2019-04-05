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Россиянин возмутился из-за чересчур сексуальной судьи в Москве

13:01
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Он направил жалобу председателю Высшей квалификационной коллегии судей России

Житель Рязани Михаил Комаров "взорвал" Сеть, пожаловавшись на судью Таганского районного суда Москвы. Он обвинил ее в излишней сексуальности. Мужчина направил жалобу председателю Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС). Документ есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Причем, к председателю ВККС Николаю Тимошину он обратился как "мужчина к мужчине". Комаров попросил провести профилактическую беседу с судьей. По его мнению, люди такой профессии должны иметь "более деловой образ".

По словам заявителя, он находился в суде 26 февраля. Из-за внешности судьи он не мог сконцентрироваться на процессе. По его словам, из-за "больших накаченных губ и груди, возможно, тоже накаченной", у судьи он "испытал сильное половое возбуждение". Кроме того, во рту у мужчины пересохло и он был вынужден постоянно пить воду, что стало чрезмерной нагрузкой для его почек. При этом он признался, что в свои 45 лет очень признателен женщине за "такие яркие переживания".

Согласно данным Михаила Комарова в соцсетях, он является основателем и главным редактором рязанского интернет-издания. 

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