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Команда МГУ победила на чемпионате мира по программированию

12:35
  • пятница
  • 05 апреля 2019

Всего в соревнованиях приняли участие команды из 10 российских вузов

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию. Турнир проходил в португальском Порту.

Всего в финале чемпионата участвовали 135 команд из 46 стран мира. Первое место заняла команда МГУ, ребята решили больше всего задач — 10. На втором месте — сборная Массачусетского технологического университета, третье досталось Токийскому университету.

Всего Россию представляли 10 команд. Студенты из МФТИ заняли 10 место, а команда ВШЭ — 11.

Финалистам предстояло решить 11 задач, написанных на одном из пяти языков, за пять часов. У команды в распоряжении был только один компьютер. Время на выполнение задач жестко ограничено.

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